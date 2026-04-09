KDDIと沖縄セルラーは、衛星とスマートフォンの直接通信サービス「au Starlink Direct」について、iPhoneが米国での海外ローミング接続に対応したと発表した。iPhone SEシリーズを除くiPhone 13シリーズ以降で利用できる。 au Starlink Directを利用できる料金プランであれば、当面の間は申し込み不要かつ無料で利用できる。無料期間は未定。 au Starlink Directの米国ロ}