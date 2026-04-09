＜東建ホームメイトカップ初日◇9日◇東建多度カントリークラブ・名古屋 （三重県）◇7090ヤード・パー71＞国内男子ツアー日本開幕戦の第1ラウンドが終了した。46歳のマイケル・ヘンドリー（ニュージーランド）が2イーグル・4バーディ・1ボギーの「64」をマーク。7アンダー・単独首位発進を決めた。【写真】石川航は26歳になりました6アンダー・2位に13番パー3でホールインワンを達成した水田竜昇。5アンダー・3位に浅地洋佑、4