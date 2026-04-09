2イーグルのヘンドリーが単独首位発進 エース達成の水田竜昇は2位
＜東建ホームメイトカップ 初日◇9日◇東建多度カントリークラブ・名古屋 （三重県）◇7090ヤード・パー71＞国内男子ツアー日本開幕戦の第1ラウンドが終了した。46歳のマイケル・ヘンドリー（ニュージーランド）が2イーグル・4バーディ・1ボギーの「64」をマーク。7アンダー・単独首位発進を決めた。
【写真】石川航は26歳になりました
6アンダー・2位に13番パー3でホールインワンを達成した水田竜昇。5アンダー・3位に浅地洋佑、4アンダー・4位タイには池村寛世、稲森佑貴、長野泰雅ら9人が続いた。48歳の近藤智弘は3アンダー・13位タイ発進。池田勇太、河本力、桂川有人、ルーキーの古瀬幸一朗らは2アンダー・23位タイで滑り出した。昨季賞金王の金子駆大は1アンダー・38位タイ。昨年覇者の生源寺龍憲はイーブンパー・54位タイで初日を終えた。石川遼の弟・航は4オーバー・110位タイ。女子選手初のツアープレーヤー・寺西飛香留は、8オーバー・130位と出遅れた。今大会の賞金総額は1億3000万円。優勝者には2600万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
男子国内開幕戦 リーダーボード
水田竜昇 プロフィール＆成績
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今夜開幕！ マスターズの組み合わせ
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