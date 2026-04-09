【モデルプレス＝2026/04/09】女優の黒島結菜、宮世琉弥が9日、都内で開催されたドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』（テレビ朝日系）制作発表記者会見に、鈴木京香、遠藤憲一、沢村一樹、原作の麻見和史、脚本の大森美香とともに出席。初参加となった現場の印象を語った。【写真】宮世琉弥「恋する母たち」母親役女優とランウェイで再会◆宮世琉弥、最年少で緊張も「人生イチ楽しい撮影現場」今シーズンから本作に参加