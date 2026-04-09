9日（日）にセリエA男子プレーオフ5位決定戦の準々決勝第2戦が行われ、大塚達宣とマサジェディ翔蓮が所属するミラノと垂水優芽が所属するチステルナが、チステルナのホームであるパラスポーツで対戦した。 レギュラーシーズン（RS）を終えプレーオフの戦いへと入っているセリエA。RS7位のミラノはプレーオフの準々決勝に進み、RS2位のヴェローナと対戦するも1勝3敗で敗れ