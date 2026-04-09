男性グループ「M！LK」のメンバーで俳優の佐野勇斗（28）が9日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。オフショットを公開した。「親友と爆裂かましてきた」と書き出した佐野。親友だという男性とのプリクラショットを披露した。ファンからは「平成プリだ」「プリで盛れるんじゃなくて、元が盛れすぎている」「盛れすぎて可愛い」「可愛い！！！！！！！！」「元々顔小さくて綺麗だからプリにしても違和