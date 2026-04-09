9日（木）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のヴォレアス北海道は、2025-26シーズンをもってオポジットの古賀健太（28）が退団することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 福岡県出身の古賀は東亜大学を卒業後、2020年に大分三好ヴァイセアドラーへ入団。3シーズン在籍した後、2023年にヴォレアスへ移籍した。在籍3季目となる今シーズンはここまでSVリーグ男子のレギュ