米Metaは8日（現地時間）、新たな大規模言語モデルシリーズの第一弾「Muse Spark」（ミューズスパーク）を発表した。 「Muse Spark」は、同社の研究部門であるMeta Superintelligence Labsが開発した新しい大規模言語モデル。Metaの各種プロダクト向けに設計されており、9カ月の期間をかけて開発された。小型かつ高速でありながら、科学や数学、健康などに関する複雑な質問に対応できる推論能力を持つ。M