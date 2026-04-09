＜東建ホームメイトカップ初日◇9日◇東建多度カントリークラブ・名古屋 （三重県）◇7090ヤード・パー71＞今季ホールインワン第1号は、主催者推薦で出場しているツアー未勝利の26歳・水田竜昇（たつあき）だった。【写真】初のホールインワン達成でこの笑顔実測209ヤードの13番パー3で、4番アイアンを一振り。普段は220ヤードを飛ばすクラブだが、この日はアゲンストの風とあって、5番では届かないと判断。カット目のライン出し