米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＤＹＮＡＭＩＴＥ」（カナダ・エドモントン）が８日（日本時間９日）に放送され、ＡＥＷインターナショナル王者オカダ・カズチカ（３８）が、新日本プロレスのＮＪＰＷＷＯＲＬＤ認定ＴＶ王者ＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介＝３０）と、再び危険なタッグを結成することになった。オカダと竹下は同じ悪の「ドン・キャリス・ファミリー」に所属しながら、昨年から激しく対立してき