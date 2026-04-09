クリーニング Park KSBアプリに寄せられた疑問をもとにお伝えする「みんなのハテナ」。今回のテーマは「冬物のクリーニング」です。 暖かくなり、厚手のコートやジャケットなど冬物の服をクリーニングに出そうと考えている人も多いと思います。 そこで、岡山市南区築港元町のクリーニング会社、岡山ランドリーに聞いてきました。岡山ランドリーは1931年の創業以来約