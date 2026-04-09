女子ゴルフの富士フイルム・スタジオアリス女子オープンはあす10日から埼玉・石坂ゴルフ倶楽部（6580ヤード、パー72）で開幕する。冠スポンサーの富士フイルムと契約を結ぶ竹田麗央（23＝ヤマエグループHD）がホステスプロとして今季国内ツアー初戦に挑む。「2年前からスポンサーをしていただいて、サポートしてもらっています。凄く感謝しています。結果で恩返ししたいです」今季は米ツアーに7試合出て、2月のHSBC世界選