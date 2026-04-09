女子ゴルフの富士フイルム・スタジオアリス女子オープンはあす10日から埼玉・石坂ゴルフ倶楽部（6580ヤード、パー72）で開幕する。

冠スポンサーの富士フイルムと契約を結ぶ竹田麗央（23＝ヤマエグループHD）がホステスプロとして今季国内ツアー初戦に挑む。

「2年前からスポンサーをしていただいて、サポートしてもらっています。凄く感謝しています。結果で恩返ししたいです」

今季は米ツアーに7試合出て、2月のHSBC世界選手権で8位、3月のブルーベイLPGAで5位に入った。だが、昨年はブルーベイLPGAで優勝しており、成績の面では物足りなさが残る。それでも「もうちょっと上位にいきたいなという気持ちはありますが、昨年は後半に失速してしまった。今年はそれと同じことをやりたくないと思っています。今の調子自体はそんなに悪くないので、このまま続けていければ良いかなと思います」と1シーズンを見据えたペース配分を心懸けている。

前日は仲の良い小祝さくらと練習ラウンドを行い調整した。小祝の結婚は報道で公になる前から知っていたそうで、ラウンド中に「そういう話にはなりませんでした」と振り返る。

初日はその小祝と人気者の渋野日向子と同組になった。昨年大会は初日に74の70位と出遅れ、2日目も73と伸ばせず74位で予選落ちしているだけに「（小祝、渋野と）試合で回るのは凄い久しぶりなので楽しみです。いつも優しくしていただいている先輩お二人なので楽しみです」と“仲良しペアリング”の相乗効果で昨年の雪辱を狙う。