《人生色々人も色々です…幾つになっても勉強になります》4月9日、アメブロに公開した記事でこう綴ったのは、俳優の黒沢年雄（82）。前日に公開した記事での主張が物議をかもしていたが、これが勉強になったようだ。黒沢は8日に「思いやりと気遣いと融通とは」と題した記事を公開。横浜市内のホテルにあるフィットネスクラブ会員の黒沢は、駐車場代が無料ということもあり、ホテル地下のパン屋で買い物をして帰ることが多いという