【その他の画像・動画等を元記事で観る】 超特急、M!LKら全9グループ総勢60名からなる、スターダストプロモーション所属俳優・タレントによる男性アーティスト集団・EBiDAN（恵比寿学園男子部）の15周年を記念した楽曲「Yes! 東京」が、8月11日にシングルリリースされることがわかった。 ■『EBiDAN THE LIVE 2026 15th Anniversary』も開催決定 一人ひとりが多種多様で特別な個性を持ち、夢