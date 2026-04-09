超特急、M!LKら全9グループ総勢60名からなる“EBiDAN”の15周年記念楽曲「Yes! 東京」がリリース決定

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超特急、M!LKら全9グループ総勢60名からなる、スターダストプロモーション所属俳優・タレントによる男性アーティスト集団・EBiDAN（恵比寿学園男子部）の15周年を記念した楽曲「Yes! 東京」が、8月11日にシングルリリースされることがわかった。

■『EBiDAN THE LIVE 2026 15th Anniversary』も開催決定

一人ひとりが多種多様で特別な個性を持ち、夢に向かって突き進むEBiDANメンバーによってパフォーマンスされる「Yes! 東京」は、多様性と夢を全肯定し、聴く者を笑顔に、そして幸せにするEBiDANのあらたな代表曲。

シングルは通常盤・各グループ盤・15周年記念盤を合わせた全15形態でリリースされ、カップリングには、2025年の『EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR』でも披露された「好きだから走れ!!!!!!!」を収録。さらに各グループ盤には、それぞれのメンバーで歌唱された「Yes! 東京」のグループVer.が、15周年限定盤には「Yes! 東京」のリミックスが収録される。4月9日より予約受付がスタート。封入特典や各CDショップ別特典も発表されているので、ぜひチェックしよう。

さらに、EBiDANによる年に一度のメンバー大集結ライブ『EBiDAN THE LIVE 2026 15th Anniversary』の開催も決定。記念すべき15周年の『エビライ』は、これまで歩んできた軌跡を振り返るとともに、EBiDANの“原点”に立ち返る「学園」をテーマにした特別なステージ。さらには、15周年を記念したあらたなグループのお披露目も予定されている。これまでとこれからが交わる、まさに“節目”となる瞬間は見逃せない。

日程は8月13日から16日まで過去最長の4日間、国立代々木競技場 第一体育館にて開催。チケットは、4月9日より各グループのファンクラブ会員と「スターダストチャンネル」会員限定にて先行受付がスタート。なお、15周年記念シングル「Yes! 東京」を期間内に予約した人に配布されるシリアルナンバーでは、後日実施される『EBiDAN THE LIVE 2026 15th Anniversary』チケットのCDシリアル先行（抽選）に参加することが可能だ。

そして、EBiDAN15周年のメインビジュアルも公開（※メイン写真）。全9グループ総勢60名が夢に向かって進む姿を捉えた壮大なビジュアルとなっている。11月に初の東京ドーム公演を控える超特急や、2025年の『紅白歌合戦』に出場しトラックヒットを連発しているM!LKらを筆頭に、躍進を遂げるEBiDANの15周年ビッグプロジェクトに注目だ。

■EBiDAN代表コメント：超特急 ユーキ

■リリース情報

2026.08.11 ON SALE

EBiDAN（恵比寿学園男子部）

SINGLE「Yes! 東京」

■関連リンク

EBiDAN 15th 特設サイト

https://ebidan.jp/feature/15th_yes

EBiDAN OFFICIAL SITE

https://ebidan.jp/