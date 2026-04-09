夜のランニング中、側溝に落ちたAirPodsを前に立ち尽くしたのは、夜間のランニングを日課にしているニケさん（@p63w_）。救出のために約4800円のApple Watch充電器を買った体験談に、「お気の毒です」「おもろすぎるw」といった声が寄せられました。 【写真】家電量販店で買ったのは、充電器！？ニケさんはこの日、夜のランニング中にAirPodsを側溝に落としてしまったといいます。「側溝に落としただけでも落ち込むのに、グレ