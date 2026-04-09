「広島−巨人」（９日、マツダスタジアム）広島の塹江敦哉投手（２９）が１軍の試合前練習に合流した。塹江は開幕を２軍で迎えるも、ここまでファームで５試合に登板し、０勝１敗、防御率０・９６の好成績をマーク。課題の制球力も９回１／３で２与四死球と安定感のある投球を見せていた。８日・巨人戦では１点リードの九回に中崎が泉口に２ランを浴び、逆転負け。チームは今季１０試合で３度もセーブ機会を失敗して敗戦し