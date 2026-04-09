ドラゴンズは8日、DeNAと4時間半を超える大熱戦を演じ、根尾昂投手がプロ初勝利！ さらに松山晋也投手が復帰後初セーブを挙げました。ドラゴンズOBの祖父江大輔さんが9日朝のメ～テレ「ドデスカ！」に生出演し、初勝利の意味、そして根尾投手とのやり取りを語りました。 ドラゴンズは1回、細川成也選手が3試合ぶりとなる2号2ランで先制。 先発の中西聖輝投手は3回、DeNAの筒香嘉智選手に同点ツー