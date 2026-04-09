仕事で少し帰りが遅くなったある日、家で待っていたのは2匹のワンコ。しかしそのお出迎えは、一般的なものとはまったく違っていたのだとか。 つい二度見してしまうような光景が話題を呼び、投稿は記事執筆時点で9万再生を突破。「大物感ｗｗ」「人がいるのかと思った」などのコメントが寄せられています。 【動画：仕事で帰りが少し遅くなった結果→待っていた犬たちの『姿勢』が…思わず二度見する『まさかの光景』】 まるで