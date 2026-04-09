仕事で少し帰りが遅くなったある日、家で待っていたのは2匹のワンコ。しかしそのお出迎えは、一般的なものとはまったく違っていたのだとか。

つい二度見してしまうような光景が話題を呼び、投稿は記事執筆時点で9万再生を突破。「大物感ｗｗ」「人がいるのかと思った」などのコメントが寄せられています。

【動画：仕事で帰りが少し遅くなった結果→待っていた犬たちの『姿勢』が…思わず二度見する『まさかの光景』】

まるで“人間”のようなお出迎え

TikTokアカウント「lizandgrey」に投稿されたのは、シュナウザーのおリズちゃんとシュナプーのグレイちゃんのお姿。とある日、少し帰りが遅くなった飼い主さんを待っていたのは、なんとも不思議な光景だったといいます。

ソファの背もたれからひょっこりと顔を出していた2匹。しかしその姿は、一般的なお出迎えとはまったく違っていたそう。嬉しそうに駆け寄る様子はなく、ただじっとこちらを見つめていたのだとか。

じっと見つめる“無言の圧”

特に印象的だったのは、おリズちゃんの姿。ソファの縁に前足をかけ、上半身を乗り出すような体勢で、じっと飼い主さんを見つめ続けていたといいます。その様子はまるで、人間が肘をついて「何で遅かったの？」と問い詰めているかのよう。

一方のグレイちゃんは、顎を乗せるようにして静かに待機。どこか待ちくたびれたようなボサっとした雰囲気を漂わせながらも、視線はしっかりと飼い主さんへ向けられていたそうです。2匹そろって微動だにしないその姿からは、なんとも言えない“圧”が感じられます。

思わず二度見してしまう光景

カメラが近づいても、その体勢を崩すことなくじっとしているおリズちゃん。まるで人間のような落ち着いた佇まいに、つい二度見してしまいたくなるほど。

歓迎のしっぽや仕草は見られなかったものの、その独特すぎるお出迎えには思わずクスッと笑ってしまいます。ただ帰宅しただけなのに、どこか問い詰められているようにも感じられるこの光景は、まさに「人間が入っているのでは？」と思ってしまうほどのインパクトだったのでした。

投稿には「お？おつかれ。遅かったやん。みたいな雰囲気。笑」「肘！肘ついて待ってるｗｗｗ」「遅かったやんと言いたげな…笑」「これは人間ですよね♡」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「lizandgrey」では、おリズちゃんとグレイちゃんの可愛らしい日常が投稿されています。ほっこり癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「lizandgrey」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。