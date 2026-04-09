AKB48川村結衣（19）と花田藍衣（20）が、4月17日にエスコンフィールドHOKKAIDOで開催される、北海道日本ハムファイターズ対埼玉西武ライオンズのイベントに出演することが決定した。当日は北海道出身の川村がファーストピッチを行うほか、試合中（3回裏終了後予定）には、2人がエスコンフィールド名物企画の「きつねダンス」に参加して球場を盛り上げる。幼い頃から日本ハムを応援していたという川村は「「AKB48メンバーとしてエ