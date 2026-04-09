AKB48川村結衣（19）と花田藍衣（20）が、4月17日にエスコンフィールドHOKKAIDOで開催される、北海道日本ハムファイターズ対埼玉西武ライオンズのイベントに出演することが決定した。

当日は北海道出身の川村がファーストピッチを行うほか、試合中（3回裏終了後予定）には、2人がエスコンフィールド名物企画の「きつねダンス」に参加して球場を盛り上げる。

幼い頃から日本ハムを応援していたという川村は「「AKB48メンバーとしてエスコンフィールドHOKKAIDOに応援に行きたい！」とずっと思い描いていた夢が叶い、とても嬉しいです！球技があまり得意ではないのですが、当日まで猛特訓をして、ファーストピッチに挑みたいと思います！」と意気込みを語った。また、「AKB48のオーディションの自己PRで踊って私の運命を変えてくれたのが、実は、きつねダンスなんです！ファイターズガールのみなさんと一緒に球場で踊る日が来るなんて不思議ですが、今からとっても楽しみです！北海道のみなさん、ファイターズファンみなさん、ファイターズ愛と感謝の気持ちを込めて、ファイターズ勝利のために全力でエスコンフィールドを盛り上げますので、よろしくお願いします！」とコメントを寄せた。

花田は「かわゆい（川村）から『いつかファイターズの試合でファーストピッチをしたい！』という夢を出会ったころから聞いていたので、その夢が叶う瞬間を近くで見届けられるのが同期として、とても嬉しいです！コンサートのリハーサルの合間も休まず一生懸命練習している姿を見てきたので、ストライクを信じて全力で応援します！！」と同期の大役を祝福。「きつねダンスは、沢山のアイドルのみなさんが楽しいそうに踊っているのを見ていて、同じアイドルとして憧れていました。私らしく“あざとかわいらしさ”も表現しながら踊りますので、楽しみにしていてください！！」と持ち味発揮を予感させた。