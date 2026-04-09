シンガー・ソングライターあいみょん（31）が7日、阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で阪神タイガースの甲子園開幕戦の始球式を務めた。【写真】甲子園で登板！ 縦じまユニ姿のあいみょん縦じまユニフォームで地元・西宮のマウンドにあがり、ボールを投げ込んだ。自身のXでは「とらほ！ただいま、故郷 甲子園！初めての始球式まじでめっちゃ緊張したけどノーバンで投げられて良かった......！誠志郎にいさんがくれた、トラッキ