あいみょん→FRUITS ZIPPER・鎮西寿々歌、西宮ネタに反響「次は鎮西ちゃんの番やで」…縦じまユニ姿

あいみょん→FRUITS ZIPPER・鎮西寿々歌、西宮ネタに反響「次は鎮西ちゃんの番やで」…縦じまユニ姿