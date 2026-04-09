あいみょん→FRUITS ZIPPER・鎮西寿々歌、西宮ネタに反響「次は鎮西ちゃんの番やで」…縦じまユニ姿
シンガー・ソングライターあいみょん（31）が7日、阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で阪神タイガースの甲子園開幕戦の始球式を務めた。
【写真】甲子園で登板！ 縦じまユニ姿のあいみょん
縦じまユニフォームで地元・西宮のマウンドにあがり、ボールを投げ込んだ。
自身のXでは「とらほ！ただいま、故郷 甲子園！初めての始球式まじでめっちゃ緊張したけどノーバンで投げられて良かった......！誠志郎にいさんがくれた、トラッキーのぬいぐるみがお守りやったよ！」と感謝をつづった。
これに対して、同じ西宮出身のFRUITS ZIPPER・鎮西寿々歌（27）が「西宮のスターです」と反応。あいみょんは「次は鎮西ちゃんの番やで」とバトンを託し、「宮っ子、最高〜！」と共鳴した。
【写真】甲子園で登板！ 縦じまユニ姿のあいみょん
縦じまユニフォームで地元・西宮のマウンドにあがり、ボールを投げ込んだ。
自身のXでは「とらほ！ただいま、故郷 甲子園！初めての始球式まじでめっちゃ緊張したけどノーバンで投げられて良かった......！誠志郎にいさんがくれた、トラッキーのぬいぐるみがお守りやったよ！」と感謝をつづった。
これに対して、同じ西宮出身のFRUITS ZIPPER・鎮西寿々歌（27）が「西宮のスターです」と反応。あいみょんは「次は鎮西ちゃんの番やで」とバトンを託し、「宮っ子、最高〜！」と共鳴した。