【その他の画像・動画等を元記事で観る】オリジナルTVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』。これまで音楽とアニメを掛け合わせた様々な作品に携わって来たキングレコードとアリア・エンターテインメント、そして多くのアニメ作品に登場するアイテムを商品化してきたタカラトミーが参画し、UNISON(アリア・エンターテインメントのオリジナルコンテンツ制作ブランド)×キングレコードが原作を手掛けた本作は、3月29日に最終回