TVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』、オルケリア５人が揃った初の単独ライブが決定！オルケリア１st LIVE「PRINCESS RESONANCE」開催決定！

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オリジナルTVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』。

これまで音楽とアニメを掛け合わせた様々な作品に携わって来たキングレコードとアリア・エンターテインメント、そして多くのアニメ作品に登場するアイテムを商品化してきたタカラトミーが参画し、UNISON(アリア・エンターテインメントのオリジナルコンテンツ制作ブランド)×キングレコードが原作を手掛けた本作は、3月29日に最終回を迎え、アリスピアが迎えた結末への感動の声や最終回を惜しむ声など、早くもプリオケロスとなってしまったファンが続出。そんななか、4月5日(日)に開催された TVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』SPECIAL TALK SESSIONにて、オルケリア1st LIVE「PRINCESS RESONANCE」の開催決定ほか、最新情報が解禁となった。

この度、2026年8月30日（日）にTVアニメ「プリンセッション・オーケストラ」初の単独ライブ、オルケリア1st LIVE「PRINCESS RESONANCE」をJ:COMホール八王子にて開催することが決定した。オルケリア5名が初めて勢揃いして、皆様に特別なライブをお届けする。

また、オリジナルTVアニメ「プリンセッション・オーケストラ」のクリエイタートークショーVol.2が開催決定！大沼 心監督、関根侑佑助監督、音楽プロデューサーの菊田大介(Elemants Garden)、プロデューサーの諏訪豊(キングレコード)の4名が登壇する。メインスタッフによる裏話や制作秘話など、ここでしか聞けない話が盛り沢山!全話の放送を終えた今だからこそ話せる、「プリオケ」をより深く楽しんでいただくためのトークイベントとなる。

●イベント情報

オルケリア１st LIVE「PRINCESS RESONANCE」

2026年8月30日（日）

昼公演：13:30開場 14:30開演

夜公演：17:30開場 18:30開演

※公演時間は約120分（休憩なし）を予定しております。あくまでも目安となりますので、変更があった場合もご了承ください。

会場：J:COMホール八王子

出演者

葵あずさ(空野みなも／プリンセス・リップル役)

藤本侑里(識辺かがり／プリンセス・ジール役)

橘杏咲(一条ながせ／プリンセス・ミーティア役)

鬼頭明里(風花すみれ／プリンセス・ヴィオラ役)

伊藤美来(風花りり／プリンセス・ネージュ役)

チケット

チケット料金

・ファミリーチケット：大人：9,900円(税込)／子ども：5,500円(税込)

・一般チケット：9,900円(税込)

・特典グッズ付きファミリーチケット：大人：14,300円(税込)／子ども：9,900円(税込)

・特典グッズ付き一般チケット：14,300円(税込)

特典グッズ：イベントビジュアル使用！フード付きビックタオル

イベント内容やチケット購入に関しての詳細は、公式サイトをご確認ください。

https://princess-session.com/event/09.html

「プリンセッション・オーケストラ」クリエイターズセッションVol.2

2026年7月20日(月・祝)【開場】19:30 【開演】20:00

会場：LOFT/PLUS ONE（160-0021 新宿区歌舞伎町1-14-7林ビルB2）

会場チケット：前売￥2,500 / 当日￥3,000（+drink）※会場チケットはLivePocketにて発売中

配信チケット：￥1,500 ※配信チケットはキャスマーケットにて発売中

※アーカイブは8/16(日)22:00まで購入可

出演：大沼 心(監督)、関根侑佑(助監督)、菊田大介(Elements Garden)

MC：諏訪豊(キングレコード/プロデューサー)

出演者さんへの質問はgoogleフォーム宛にどうぞ。

https://forms.gle/MN9eyQ3k93vwUEAu5

LOFT HP

https://www.loft-prj.co.jp/schedule/plusone/349402

LivePocket(会場チケット販売URL)

https://livepocket.jp/e/1eeld

ツイキャス(配信チケット販売URL)

https://premier.twitcasting.tv/loftplusone/shopcart/424322

(C)Project PRINCESS-SESSION

関連リンク

TVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』公式サイト

https://princess-session.com/