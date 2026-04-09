ＮＨＫは９日、２０２８年の大河ドラマに山粼賢人主演の「ジョン万」に決定したと発表した。江戸時代の末期、土佐沖から漂流し、日本人で初めて米国に渡ったジョン万次郎こと中浜万次郎を演じる。東京・渋谷の同局で制作・主演発表会見に出席した山粼は「知れば知るほど魅力的な人。これからジョン万次郎さんの人生を１年かけて作っていけることを楽しみにしています」とコメントした。脚本は、１２年のＮＨＫ大