なか卯（東京都港区）の丼・うどんチェーン「なか卯」が、春の味覚“菜の花”を使用した「菜の花の親子丼」と「冷やし菜の花のおうどん」を4月15日午前11時から期間限定で販売します。【写真】“春の菜の花畑”に？「冷やし菜の花のおうどん」もおいしそう！「菜の花の親子丼」は、同チェーンの人気定番商品「親子丼」に、菜の花のからしあえをあわせた一品。2024年の販売時より菜の花を約1.5倍に増量し、より春の味覚を堪能で