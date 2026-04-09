北海道公安委員会からの謝罪の言葉を受ける道猟友会砂川支部長の池上治男さん（左）＝9日午前、北海道砂川市北海道砂川市の要請でヒグマを駆除して猟銃の所持許可が取り消され、処分は不当と訴えて3月の最高裁判決で逆転勝訴した道猟友会砂川支部長池上治男さん（77）に対し、道公安委員会が9日謝罪し、猟銃を返還した。池上さんが猟銃を手にするのは7年ぶり。道警の徳田一志保安課長が同日、池上さんの自宅を訪れ「判決を重く