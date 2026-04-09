皆さん、おはようございます！！4月、新年度ということで……学生や新社会人のかたなど、新しいスタートを切る人もいれば、心機一転！気持ちを切り替えて挑戦するかたなど、いろんな形の新生活が始まったころだと思いますが、まだ慣れてないかたもたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか！ボク自身、初めて一人暮らしをしたときは、自分一人の自由空間ができることへのワクワク感と、すべて自分でやらなければいけない責任に