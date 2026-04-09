まさかボクが!? 下野紘が語る、池袋警察署『一日警察署長裏側レポ』新生活の思い出話も

皆さん、おはようございます！！

4月、新年度ということで……

学生や新社会人のかたなど、新しいスタートを切る人もいれば、心機一転！ 気持ちを切り替えて挑戦するかたなど、いろんな形の新生活が始まったころだと思いますが、まだ慣れてないかたもたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか！

ボク自身、初めて一人暮らしをしたときは、自分一人の自由空間ができることへのワクワク感と、すべて自分でやらなければいけない責任に対する不安感が入り交じった、何とも不思議な気持ちになってましたね……。懐かしいなぁ(≧∇≦)

そして新生活は、さまざまなトラブルに巻き込まれることもあります！

ボクもいろいろありました！

駅前に自転車を停めていたらタイヤに10カ所以上穴があけられていたり、突然上の階の住人同士がケンカを始め、警察が来たり……。

まぁ結局、大したことにはならなかったようですけど(￣▽￣;)

新しい環境ではどんなことが起こるかわからないですから、新生活を始める皆さんも充分注意してくださいね！！

そんな新生活が始まる4月の現場メシは、先日行われた、下野さん的人生初の「一日警察署長」の現場から、お届けいたします！！

本日の現場メシ

『池袋交通安全のつどい 〜下野さん、一日警察署長になる〜』

いや〜、驚きました！！

まさか、自分が一日警察署長をやることになるとは……。

思いもよらないオファーだったので、最初「どなたかがやった一日警察署長の映像のナレーション」だと思ってたら、

「下野さん自身が一日警察署長になる」

と聞いて、ホントビックリしました！！

いろいろと縁のある池袋での一日警察署長というのも、なんか運命的なものを感じました！

ただこのときの下野さんは、喉が不調だったのもあり、

「声、出るかな〜」とか

「雨降らないでほしいな〜」

「人……集まるかな〜、もっと有名な人がいいんじゃないかな〜」

とか、いろいろ不安に思ってました。

そして、本番当日。

朝、まずは天気をチェック！！

ここ最近、野外イベントだと雨ばっかりだったので、晴れてくれてホントにうれしかった〜(T▽T)

さっそくメイクをして制服を着たら、一日警察署長のパレードのため、池袋警察署を出発！

入り口からファンの皆さんがお出迎えしてくれて、「頑張って〜！！」「無理しないで〜！！」と声援をもらいました！！

その後、本当の署長さんといっしょに車に乗り込み、パレード開始！！

警視庁騎馬隊に先導されながら、ゆっくりと発車！

集まってくれた皆さんから声援をいただいたり、手を振ってもらったり。

なかにはいろんなキャラクターを持ってる人たちもいて……、多くのかたに喜んでもらえてよかった〜(≧∇≦)

思ってたよりもお客さんとの距離が近くてちょっと恥ずかしかったけど、ホントたくさんの人が来てくれてうれしかったです！！

車が会場に到着すると、さっそく式典がスタート！！

まず「一日警察署長 委嘱式」が行われ、委嘱状を受け取り、一日警察署長に正式に任命！

その後、ステージ下に用意してもらった席に座り、

警視庁音楽隊の演奏やカラーガードのフラッグ演技を拝見しました！

ちなみに、今回3曲演奏してくださったんですが、最後の曲が『紅蓮華』だったんです！！

たまたまだったのか、下野さんが来たからなのかはわからなかったけど、めちゃくちゃテンション上がりました！！

そして、お姉さんとピーポくんによる交通安全指導コーナーのあと、再び下野さん登壇！

交通安全に関するトークをしたり、警視庁のマスコットキャラクター〈ピーポくん〉といっしょにクイズコーナーをやったり、ミニドラマを披露したりと、いろんな形で交通ルールを学ばせてもらいました！

その後、「キッズチアリーディング エンジェルス」のパフォーマンスや感謝状贈呈が行われ、記念撮影をして、式典は終了！！

あらためて、交通ルールの重要性を知るとともに、自分の身を守るためにも、常に周囲に気をくばり、思いやりを持って運転することが大切なんだと思いました！

そんな『池袋交通安全のつどい』の現場メシ、さっそくまいり……たいと思いますが、じつは今回、なかなかタイトなスケジュールだったため、お写真少なめな現場メシとなっております！

右上：甘党茶屋 京梅園「みたらし団子」 下：旬果瞬菓 共楽堂「大いちご大福」「和栗のモンブラン大福」

YOKU MOKU「【3種 18個入り】カドー ドゥ プランタン」

だんごや大福、「YOKU MOKU」、写真は撮り逃しましたが、「まい泉のヒレかつサンド」。

そしていろいろ調べてくれたのでしょう。ボクが大好きな柿ピーと牛乳が用意されてました！

現場メシとしては以上なんですが、池袋警察署さんからいろいろお土産をいただいたので、ご紹介いたしましょう！！

まずは、賞状。じつは額縁もいただきました！

続いては、ミニチュア制帽！

ロゴマーク入りタンブラーに、

標語入りアイテムの数々！！

（なかなかもらえないであろう、ピーポくんの袋も載せました！)

極めつきは、ピーポくん人形！！

なかなかの大きさだったので、ビックリしました！！

こんなに警察グッズってあったんですね！

それにしても、ホント楽しかったなぁ……。

いろいろと学べたのもそうですが、パレードのときに皆さんとの距離が近くて、うたプリのライブでトロッコに乗ったときを思い出しました！！

一日警察署長はこの日限りでしたが、収録した「池袋警察署からのお知らせ」は、池袋のさまざまな場所で流れるそうなので、よかったら聴いてみてください！！

さて、次回の更新はいつもより1週後ろの5月21日（木）。

来月の〈現場メシ〉もお楽しみに！

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■亀田製菓株式会社「亀田の柿の種」

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■甘党茶屋 京 梅園「みたらし団子」

■旬果瞬菓 共楽堂

「大いちご大福」



「和栗のモンブラン大福」

■YOKU MOKU「【3種 18個入り】カドー ドゥ プランタン」