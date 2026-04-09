Hearts2Hearts グローバルグループのHearts2Hearts（ハーツトゥハーツ）が９日、都内で行われた「2aN Love, Rosy POPUP」オープン記念イベントに登壇した。韓国発のカラーメイクアップブランド「2aN（トゥーエーエヌ）」の日本総代理店「WONDER LINE」が、2026年春の新コレクション「Love, Rosy Collection」の発売を記念して、東京・原宿のCRANES 6142で10日から19日まで開催する期間限定ポップアップイベント。ブ