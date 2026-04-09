

Hearts2Hearts

グローバルグループのHearts2Hearts（ハーツトゥハーツ）が９日、都内で行われた「2aN Love, Rosy POPUP」オープン記念イベントに登壇した。

韓国発のカラーメイクアップブランド「2aN（トゥーエーエヌ）」の日本総代理店「WONDER LINE」が、2026年春の新コレクション「Love, Rosy Collection」の発売を記念して、東京・原宿のCRANES 6142で10日から19日まで開催する期間限定ポップアップイベント。

ブランドアンバサダーを務めるHearts2Heartsは、就任の感想やポップアップの見どころを語るとともに、新コレクションの魅力やお気に入りメイクを披露。さらに2aNの人気アイテム「デュアルチーク」を使ったD.I.Y体験にも挑戦した。

このなかでジウは日本語で「いつもステージメイクを支えてくれている2aNのミューズとして日本の皆様にご挨拶することができて嬉しいです」と挨拶。

また、イアンは「きょう私が使ったシャドウはラブポエムカラーです。私も大好きな商品です」と語ると、女性司会者から「本当に可愛らしい姿を見せてくれてありがとうございます」と称えられ「ありがとうございます」と笑顔を見せた。