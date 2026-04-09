「2025-26 大同生命SVリーグ」の男子第21節は11日（土）から12日（日）にかけて計5つのカードが実施される。 ■ヴォレアス北海道 vs 東京グレートベアーズ ©SV.LEAGUE 今節が今季最後のホームゲームとなるヴォレアス。ホームに大阪Ｂを迎えた第19節では勝ち星を上げることができなかったものの、GAME1ではセットを奪取した。その試合ではアウトサイドヒ