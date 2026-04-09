「2025-26 大同生命SVリーグ」の男子第21節は11日（土）から12日（日）にかけて計5つのカードが実施される。

■ヴォレアス北海道 vs 東京グレートベアーズ

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今節が今季最後のホームゲームとなるヴォレアス。ホームに大阪Ｂを迎えた第19節では勝ち星を上げることができなかったものの、GAME1ではセットを奪取した。その試合ではアウトサイドヒッターの日車恭輔が途中出場ながらチーム2番目となる15得点、翌日のGAME2ではエースの張育陞がアタック決定率70.6％（17本中）と気を吐いている。地元の声援を受けながら、ファンたちへ白星を届けるべく今節へ。対する東京GBは5連敗中と苦しむ中でもチャンピオンシップ進出を決めている。まずは連敗ムードを断ち切ることからか。なおヴォレアスとはレギュラーシーズンの対戦成績こそ五分五分も、昨年末の天皇杯全日本バレーボール選手権大会では準決勝でフルセットの末に屈した。いざ決着をつけるときだ。

■VC長野トライデンツ vs サントリーサンバーズ大阪

第20節のGAME2で連敗を6でストップし、今季5勝目をあげたVC長野。その試合ではオポジットの岸川蓮樹がチーム最多21得点、また岸川のほか佐藤隆哉と安部翔大の3選手が3本のブロックポイントをマークして、東レ静岡からの勝ち星につなげた。今節で対戦するはリーグ首位のサントリー。ドミトリー・ムセルスキーに髙橋藍という強力アタッカー陣を備える相手だけに一筋縄ではいかないが、今季最後のホームゲームだからこそ奮起したいところだ。そのサントリーは第20節で今季のホームゲーム全日程を消化し、21勝1敗という圧倒的な勝率を叩き出した。なおアウェーゲームでのここまでの戦績は15勝3敗。残り2節でこの数字はどのように推移していくだろうか。

■大阪ブルテオン vs 日本製鉄堺ブレイザーズ

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今季のレギュラーシーズンでは計3節が設けられた大阪Ｂと日鉄堺BZによる『大阪ダービー』。ここまでの対戦成績は大阪Ｂが4戦全勝としている。過去2節はいずれも日鉄堺BZのホームゲームとして和歌山県和歌山市、大阪府堺市で開催され、今回は大阪Ｂの本拠地「パナソニックアリーナ」（大阪府枚方市）が舞台となる。大阪Bとしては今季最後のホームゲームで勝利を重ねて、きたるチャンピオンシップへ弾みをつけたいところだ。一方の日鉄堺BZはチャンピオンシップ進出へ一縷の望みを抱いて先週の第20節に挑んだものの、勝ち星を上げられず。2季連続でチャンピオンシップ出場の道が断たれた。とはいえ、2025-26シーズンが終わったわけではなく、目の前の試合に最後まで全力を尽くす。

■ウルフドッグス名古屋vs ジェイテクトSTINGS愛知

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3月中旬の第17節GAME1から勝ち星が遠のいていたWD名古屋だったが先週の第20節GAME1で連敗を5でストップすると同時に、自力でのチャンピオンシップ進出をもぎとった。翌日のGAME2ではコンディション不良で戦列を離れていたノルベルト・フベルが久しぶりにコートに立ち、アタック決定率88.9％（9本中）と復活をアピールしている。対するSTINGS愛知は3連勝中とチャンピオンシップへむけて着々と準備を進めている印象で、中でも大砲ステファン・ボワイエが第20節ではGAME1で23得点、GAME2で5本のブロックシャットを含む35得点をあげて、リーグの総得点ランキングでもついに1位（763点）に躍り出た。今季最後の『愛知ダービー』はネットを挟んで繰り広げられる、WD名古屋のフベルとSTINGS愛知のボワイエによる空中戦にご注目あれ。

■東レアローズ静岡 vs 広島サンダーズ

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第19節から続いた3週連続ホームゲームもいよいよ最終節を迎える東レ静岡。直近2節はいずれも1勝1敗の結果となっており、最後は気持ちよく連勝で地元のファンたちと喜びを分かち合いたい…と選手は息巻いているはず。なお広島THとの今季対戦成績も1勝1敗である。その広島THはサントリーのホームに乗り込んだ第20節で勝ち星を上げられなかったが、他チームの状況からチャンピオンシップ進出を決めている。注目選手は昨季まで所属していた古巣への凱旋となるミドルブロッカーの西本圭吾。昨季のリーグトップブロッカーは、現在の数字こそ1セットあたりのブロック決定本数が0.52本で全体6位も、やはり要所で決めるブロック力は健在。東レ静岡にとっては脅威であることに変わりはない。

■SVリーグ男子第21節 試合日程・放送情報・配信情報

ヴォレアス北海道 vs 東京グレートベアーズ

▼日時

GAME1：4月11日（土）13時05分～

GAME2：4月12日（日）13時05分～

▼会場

リクルートスタッフィング リック＆スー旭川体育館

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

VC長野トライデンツ vs サントリーサンバーズ大阪

▼日時

GAME1：4月11日（土）14時05分～

GAME2：4月12日（日）13時05分～

▼会場

エア・ウォーターアリーナ松本

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

大阪ブルテオン vs 日本製鉄堺ブレイザーズ

▼日時

GAME1：4月11日（土）14時05分～

GAME2：4月12日（日）14時05分～

▼会場

パナソニックアリーナ

▼放送

なし

▼配信

GAME1：J SPORTSオンデマンド、SVリーグFree Live GAME!

GAME2：J SPORTSオンデマンド

ウルフドッグス名古屋vs ジェイテクトSTINGS愛知

▼日時

GAME1：4月11日（土）14時35分～

GAME2：4月12日（日）13時35分～

▼会場

エントリオ

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

東レアローズ静岡 vs 広島サンダーズ

▼日時

GAME1：4月11日（土）18時05分～

GAME2：4月12日（日）17時05分～

▼会場

このはなアリーナ

▼放送

GAME1：J SPORTS 2、TOKAIケーブルネットワーク

GAME2：TOKAIケーブルネットワーク

▼配信

GAME1：J SPORTSオンデマンド

GAME2：J SPORTSオンデマンド、SVリーグFree Live GAME!