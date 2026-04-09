乃木坂46 乃木坂46が８日、日本武道館で開催された日本大学入学式にサプライズで出演し、新入生の入学を祝してミニライブを披露。このサプライズ出演は乃木坂46・4期生の林瑠奈がこの春、日本大学芸術学部を卒業した縁から実現した。【写真】乃木坂46、日本大学でのライブパフォーマンスの模様厳かな式典から一転、会場が突如として暗転すると、何も聞かされていなかった新入生からは予期せぬ事態にどよめきが起こ