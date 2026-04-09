

乃木坂46

乃木坂46が８日、日本武道館で開催された日本大学入学式にサプライズで出演し、新入生の入学を祝してミニライブを披露。このサプライズ出演は乃木坂46・4期生の林瑠奈がこの春、日本大学芸術学部を卒業した縁から実現した。

【写真】乃木坂46、日本大学でのライブパフォーマンスの模様

厳かな式典から一転、会場が突如として暗転すると、何も聞かされていなかった新入生からは予期せぬ事態にどよめきが起こり、乃木坂46のメンバーが登場した瞬間、新入生からは驚きの声と大歓声が沸き起り、乃木坂46のサプライズライブがスタート。ライブでは、「インフルエンサー」「シンクロニシティ」「おひとりさま天国」といったヒット曲に加え、発売となったばかりの5期生・池田瑛紗がセンターを務める「最後に階段をかけ上がったのはいつだ？」を披露。約１万８千人の新入生の背中を、乃木坂46が後押しした。

卒業生の林は先日同大学を卒業したばかりと話し、「（大学生活を振り返ると）あっという間の4年間で、今思うと”あの時こうしていればよかった”と思ったことも、「正解だった、すべての選択に意味があった」と思っています。これから様々な道を辿る中で、私たちの活動が少しでも皆さんの勇気に繋がっていたら嬉しいなと思います。」とコメントを述べて、これから新しい生活の一歩目を歩み始める新入生の背中を押す「きっかけ」を歌唱し、サプライズライブは終了した。

ニューシングルの発売を経て、5月19日〜21日には東京ドームにて＜14th YEAR BIRTHDAY LIVE＞を開催、そして6月からは全国8都市18公演の＜真夏の全国ツアー 2026＞を開催する。