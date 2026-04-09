【第16話】 4月9日 公開 第16話を読む 【拡大画像へ】 講談社は4月9日、荒緒択氏のマンガ「再会の勇者」の第16話「再会のシルシ」をヤンマガWebで無料公開した。 第16話では、ゴブリンに囚われていた人たちを救出に向かったヤーヌスは、檻に閉じ込められていた獣人の少女を救い出す。だが彼女はビヤクのせいで発情していて……。 ヤンマガWeb「再会の勇者」のページ