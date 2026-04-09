国際卓球連盟（ITTF）は6日、2026年第15週の世界ランキングを発表した。3ランクアップで9位に入り、自身初のトップ10入りを果たしたのがザビーネ・ヴィンター（ドイツ）である。WTT公式サイトは33歳にして新境地を切り開き、トップ10入りを果たしたヴィンターを特集。その快進撃の要因に迫っている。 ■ベテランに差し掛かる中で決断 ヴィンターは昨年の「WTTチャンピオンズモンペリエ」で決勝進出を