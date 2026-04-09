3月28日から29日にかけて東京ビッグサイトにて、世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」が開催。日本遊技機工業組合(日工組)と日本電動式遊技機工業協同組合(日電協)が、KIBUN PACHI-PACHI委員会として「パチンコ・パチスロにはアニメがいっぱい」ブースを共同出展した。KIBUN PACHI-PACHI委員会が「パチンコ・パチスロにはアニメがいっぱい」ブーズを出展○インバウンド需要増加や新たな施策にも挑戦「アニメをフックにパ