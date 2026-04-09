120分待ちの大盛況! AnimeJapan 2026“パチンコ・パチスロにはアニメがいっぱい”に潜入「今年は『リコリス・リコイル』の台を打ちたいという方も多い」

120分待ちの大盛況! AnimeJapan 2026“パチンコ・パチスロにはアニメがいっぱい”に潜入「今年は『リコリス・リコイル』の台を打ちたいという方も多い」