「日本一かわいい剣道女子」として雑誌で紹介され、一躍話題となったタレント・俳優の佐藤あかりさん（30）。剣道三段で、高校時代には全国大会3位や玉竜旗優秀選手賞などの実績を誇る“剣道ガチ勢”だ。 【写真】剣道着姿で汗をかく佐藤あかりさん たしかな競技実績に加え、その愛されキャラも相まってJリーグ・大分トリニータ宣伝部員など、スポーツシーンを中心に活躍の場を広げている。 そ