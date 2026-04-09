「アルフォート欲しさで４歳から道場に通い」から全国3位に…話題の“剣道女子”佐藤あかりの素顔に迫る

「日本一かわいい剣道女子」として雑誌で紹介され、一躍話題となったタレント・俳優の佐藤あかりさん（30）。剣道三段で、高校時代には全国大会3位や玉竜旗優秀選手賞などの実績を誇る“剣道ガチ勢”だ。

【写真】剣道着姿で汗をかく佐藤あかりさん

たしかな競技実績に加え、その愛されキャラも相まってJリーグ・大分トリニータ宣伝部員など、スポーツシーンを中心に活躍の場を広げている。 そんな佐藤さんに剣道との出会いから芸能界デビュー、現在に至るまでの歩みを聞いた。

剣道を始めたきっかけは「アルフォート」

──佐藤さんが剣道を始めたきっかけは？

佐藤あかり（以下同） 兄がやっていて、母と一緒に道場見学に行ったのが最初です。剣道って、最初に“すり足”の練習があるんですよ。まだ4歳くらいのころ、「道場の端から端までできたらアルフォート1個あげるよ」と先生に言われて。「今日もアルフォートを食べに行こう」という感覚で道場に通っていました。

──本格的に取り組むようになったのは？

中学生になってキャプテンを任されたときです。そこで「チーム」を意識するようになって、勝ちたい気持ちが強く芽生えました。団体戦で県大会2位、3位にはいけるけど、どうしても勝てない学校があって。

その学校の大将の女の子が、剣道が本当に強くて、私に足りないチームをまとめる力もあって。そのうちライバルというより憧れの気持ちが強くなって、「高校はこの子と一緒に剣道がしたい」と思うようになりました。

合同合宿でいくつかの学校が集まる機会があって、その子も参加していたんです。思いきって「一緒の部屋に泊まろうよ」って誘いました。

その子の中学とは練習試合もよくしていたので先生同士も仲が良く、「一緒の部屋でもいいですか？」と聞いたら、先生も許可してくれて。同じ部屋になったその夜、愛の告白をしました。

──具体的にはどういう？

「憧れてるんです」と伝えたり、「一緒の高校に行きたい」とか、心の中で思っていたことを全部言いました。その合宿の一晩で一気に距離が縮まって、「同じ高校に行こう」と約束し、本当に同じ高校へ進学しました。そこからは2人で剣道漬けの毎日でした。その子とは今でも親友です。

就活をせず芸能の道へ、朝ドラオーディションで見えたもの

──高校では、全国高校総体、全国選抜大会ともに女子団体3位に輝いていますね。大学でも剣道に打ち込んでいたそうですが、卒業後の進路はどのように考えていましたか？

何も考えてなかったです（笑）。まともな就職活動はしておらず、実業団という道もありましたが、大学では納得のいく結果を残せなくて。「どうしようかな」と街を歩いていたときに今の事務所にスカウトしてもらったんです。

当時は芸能界のことも正直わかっていなかったんですが、小学生のときに1年間だけミュージカルの劇団員をしていたことがあって。スカウトされたときにその記憶をふと思い出して、「芸能の世界で頑張ってみたい」と思うようになりました。

──実際芸能界に入ってみてどうでした？

思っていたものとは全然違いました。事務所に入れば自動的に仕事がもらえるような仕組みだと思っていたので…（笑）。そういう意味では厳しい世界でしたね。

悔しかったことのひとつが、朝ドラ「カムカムエヴリバディ」のオーディションです。お芝居の経験はそれまであまりなかったのですが、どうしても受かりたくて。戦争がテーマだったこともあって、役の気持ちを理解しようと、その時代を生きた方の話を聞いてからオーディションに臨みました。

話を聞くために夜行バスで岡山に向かって、お寺の住職さんから当時の様子を聞いていたら、感情移入して涙が止まらなくなってしまって。

「この作品に絶対受かりたい」という気持ちは強くなっていったんですが、オーディションの結果は落選で。気持ちだけでなんとかなる世界ではないんだな、というのは大きな勉強になりましたね。

──すごい経験ですね。

そのあと、プロデューサーさんから「結果は縁が無かったけれど、すごく心に届きました」とお手紙をいただいて、感情はちゃんと届いていたんだと感じました。

「知ろうとする」ことで仕事への取り組み方が変わるんだ、というのはこのときに学びました。だから今は、ドラマを観ては演技を真似してみたり、ワークショップに行ったり、番組やドラマを作る人のインタビューを読んで意図を知ろうとするようにしています。まだテレビでの露出は全然多くないですが、チャンスをいただけたときに備えて、準備だけはできる限りしておきたいと思っています。

芸能界で剣道最強、「ASKAさんの飛距離がすごい！」

──俳優業やタレント業に励むなか、雑誌『B.L.T.』で「日本一かわいい剣道女子」として紹介され、それを機に一気に知名度が広がった印象があります。そのあと、どのように活動の幅が広がりましたか？

「玉竜旗剣道大会」という、野球でいう甲子園のような高校生の剣道の大会の初代アンバサダーに任命していただいたり、大好きな剣道に関わる機会が増えました。

2025年の夏には大型国際剣道イベント「SMILE剣道祭」をプロデューサーとして初めて主催させていただいたり、全日本剣道連盟のメンバーに加わることも決定して、剣道の普及活動により本格的に取り組めるようになりました。

これらは全てYouTubeの剣道普及番組「剣道まっしぐら！」やこれまでお世話になった方々のおかげだと思っています。

──YouTubeでも、全国レベルの高校生との試合をはじめ、“本気の勝負”に挑む姿が印象的です。芸能人の方とも手合わせしているかと思いますが、芸能界最強だと感じた方はいますか？

これまでたくさんの芸能人剣士の方々と稽古をさせていただきました。渡辺リーダー（渡辺正行）は先日七段にも昇段され、週に何度も稽古に通われています。

「剣道まっしぐら！」のロケでは、カメラが回っていないところでも先生方に積極的に質問をされていて、そんな姿を近くで見ているので心から尊敬しています。

あと、きしたかの・高野さんは、相当強いです。インターハイにも出られていて、ガチでやってこられた方だと思いました。

ただ、私が芸能界最強と感じたのは（CHAGE and ASKAの）ASKAさん。実際に稽古や一本勝負をさせていただきましたが、めちゃくちゃ強かったです…！

──ASKAさんと他の有段者との差は？

飛距離がすごくて、「ここからはさすがに面は届かないだろう」という距離から、ズドンと打ってくるんです。脚力が本当にすごい。飛び込んでくるタイミングも読めなくて、びっくりしました。今も継続して鍛えられているんだと思います。

──佐藤さん自身は、剣道のどんなところに魅力を感じていますか？

剣道は困ったときに助け合えるような関係が自然とできていることが魅力だと感じます。駆け引きが肝になる競技なので、一人では強くなれません。あらゆる状況を想定した練習をしないといけませんが、それは相手がいないとできない。

だから強くなるためには信頼できる仲間の存在やコミュニケーションが欠かせません。私にも、先生やチームの仲間、高校時代はチームを引っ張ってくれた親友がいたから毎日全力で稽古ができました。誰かのおかげで稽古ができる競技ですので、自然と深い人間関係が築かれていくのだと思います。

──これまでは剣道の競技者でしたが、現在はタレントとして剣道を普及する活動に力を入れていますね。今後、実現したいことはありますか？

最近は、「あかりちゃんを見て剣道を始めました」という声をいただくこともあって、それが本当にうれしいんです。「剣道ってこういう広がり方もあるんだ」と実感しました。

自分が現役で勝ち続ける形も素敵だけど、「剣道をいろんな人に知ってもらう」という役割もすごく大事だと気づきました。剣道普及についてもっと勉強して、しっかり取り組んでいきたいです。そのうえで、自分自身も生涯剣道を続けていきたいと思っています。

剣道は練習しても、すぐに勝てる競技ではありません。でも、何年も続けて、ようやく勝てたときの爽快感は、何にも代えがたいんです。皆さんも、ぜひやりましょう！

取材・文／福永太郎