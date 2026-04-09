◇セ・リーグ阪神2―3ヤクルト（2026年4月8日甲子園）阪神・湯浅京己の“エール”に見えた。1点劣勢の7回に登板し、3人斬りで零封した背番号65。7日の試合前「純粋に楽しみですね」と口にしていたのが、きょう9日のヤクルト戦でプロ初先発のマウンドに上がる高卒4年目の茨木についてだった。「どんなピッチングするのかっていう。自主トレしてて良くなってるのは分かってるし、本人は調子良くないって言いますけど、昨年