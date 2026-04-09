ºå¿À¡¡ÅòÀõµþ¸Ê¤¬¥×¥í½éÀèÈ¯¡¦°ñÌÚ¤ËÁ÷¤Ã¤¿¥¨¡¼¥ë¡Ö´èÄ¥¤ê²°¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥³¥ë¥»¥Ã¥È´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À2¡½3¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2026Ç¯4·î8Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦ÅòÀõµþ¸Ê¤Î¡È¥¨¡¼¥ë¡É¤Ë¸«¤¨¤¿¡£1ÅÀÎôÀª¤Î7²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢3¿Í»Â¤ê¤ÇÎíÉõ¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ65¡£7Æü¤Î»î¹çÁ°¡Ö½ã¿è¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤¤ç¤¦9Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¥×¥í½éÀèÈ¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¹âÂ´4Ç¯ÌÜ¤Î°ñÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤É¤ó¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¼«¼ç¥È¥ì¤·¤Æ¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢ËÜ¿Í¤ÏÄ´»ÒÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ºòÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤¿¤éÏÓ¤â¿¶¤ì¤Æ¤ë¤·¡£¥ì¥Ù¥ë¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£°ñÌÚ¡¢1Ç¯ÌÜ¤È¤«¤á¤Ã¤Á¤ã¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë²¼¼ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£1µå¡¢1µå¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤â°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£º£Ç¯¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤È´¶³Ð¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡£¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÅòÀõ¤È°ñÌÚ¤ÏºòÇ¯¤«¤é2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤¦¤¤¤ï¤Ð»ÕÄï´Ø·¸¡£°ìºòÇ¯¡¢¸åÇÚ±¦ÏÓ¤«¤é¡Ö°ì½ï¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÍê¤Þ¤ì¤¿¡£¡Ö¤ä¤ë¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë´èÄ¥¤ê²°¡£ÅØÎÏ¤Ç¤¤ë»Ò¤Ê¤ó¤Ç¡£¿Í¤È·²¤ì¤º¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¤«¤â¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤È¡×¡£ÉáÃÊ¤«¤é¤ÎÎý½¬»ÑÀª¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤À¤±¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤ò´¿·Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢°ñÌÚ¤Ï¹øÄË¤Ë¶ì¤·¤à»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¡£²áµî¤Ë¹øÄÇÊ¬Î¥¾É¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÅòÀõ¡£¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ä¼£ÎÅ¤«¤é½õ¸À¤âÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡ÖÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥³¥ë¥»¥Ã¥È¤ò´¬¤¤¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¿¿»÷¤»¤ó¤Ç¤¨¤¨¤Î¤Ë¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤ÇÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤µ¤Ã¤¤âÄ«¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¥í¥Ã¥«¡¼Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ëà¤ª¤Ãá¤Ã¤Æ¡Ê°ñÌÚ¤¬¡Ë¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¡£¤Þ¤À¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£¤½¤¦¸åÇÚ¤ÎÍÍ»Ò¤òÏÃ¤¹É½¾ð¤â½À¤é¤«¤¤¡£¤³¤Á¤é¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°ñÌÚ¤Î¥×¥í½é¾¡Íø¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ëµß±ç¤â¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤¬¡¢ÅòÀõ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤â¤¦1¿Í¤ÇÅê¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹ÀäÂÐ¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¡¼¥É½éÀï¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅòÀõ¤ÎÅÐÈÄ¤¬¤¢¤ì¤Ð3Ï¢Åê¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤«¤é¸åÇÚ¤ÎÀ²¤ìÉñÂæ¤ò¸«¼é¤ë¡£¡Ê±óÆ£¡¡Îé¡Ë