日本電気硝子が続伸している。この日、化学強化専用超薄板ガラス「ＤｉｎｏｒｅｘＵＴＧ」が、米モトローラ・モビリティの新型折りたたみスマートフォン「ｍｏｔｏｒｏｌａｒａｚｒｆｏｌｄ」に採用されたと発表しており、好材料視されている。 「ＤｉｎｏｒｅｘＵＴＧ」は、折りたたみスマートフォンなどのフレキシブルデバイス向けに開発されたガラス。モトローラ向けでは、２４年モデル