ジュビロ磐田は9日、SC相模原のDF加藤大育(27)が完全移籍で加入することを発表した。センターバックを主戦場とする加藤は、神奈川大から2021年にブリオベッカ浦安(JFL)へ加入。2023年から相模原に所属し、今季はここまでJ2・J3百年構想リーグで全9試合に出場していた。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●DF加藤大育(かとう・だいすけ)■生年月日1998年10月6日(27歳)■出身地神奈川県■身長/体重180cm/79kg■経歴SCH-