飼い主さんにどうしても仕事に行って欲しくない子猫さん。可愛すぎるアピールに悶絶する声が止まりません。 話題の投稿は14万回再生の人気を集め、「可愛い～♡仕事休んでしまいそう」「これはぁ、行けないですね。置いていけないです」「かまって～がすごい」「完敗」といったコメントが寄せられています。 【動画：『仕事に行かせたくない子猫vs行きたい飼い主』…可愛すぎる『攻防戦の様子』】