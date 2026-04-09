飼い主さんにどうしても仕事に行って欲しくない子猫さん。可愛すぎるアピールに悶絶する声が止まりません。

話題の投稿は14万回再生の人気を集め、「可愛い～♡仕事休んでしまいそう」「これはぁ、行けないですね。置いていけないです」「かまって～がすごい」「完敗」といったコメントが寄せられています。

【動画：『仕事に行かせたくない子猫vs行きたい飼い主』…可愛すぎる『攻防戦の様子』】

仕事に行こうとしていると…

Instagramアカウント『みなもの癒し部屋』に投稿されたのは、出勤前の飼い主さんと子猫さんが繰り広げた攻防戦の様子です。登場したのは、トンキニーズ「みなも」ちゃん。生後3ヶ月の元気いっぱいハイテンションガールです。

ある日、飼い主さんが仕事に行こうとしていると、みなもちゃんがやってきたといいます。みなもちゃんは飼い主さんを仕事に行かせたくないようで…。

必死の行かないでアピール

みなもちゃんが、飼い主さんの手のひらに顔を埋めて指をチュッチュッと吸ったといいます。これは、「私を置いていかないで」というみなもちゃん流のアピールなのだそう。みなもちゃんは毎日のように、飼い主さんが仕事に行くのを引き留めようとするのだとか。

どうしても飼い主さんに仕事に行って欲しくない様子のみなもちゃんが、「ビエーン」とまるで人間の子どものような声を上げたといいます。まだ子猫で甘えたい盛りのみなもちゃん。親代わりの飼い主さんと、一時も離れたくないようです。

相思相愛の攻防戦

何度も飼い主さんの手のひらに顔を埋めては、「行かないでアピール」を繰り返したというみなもちゃん。飼い主さんの指をチュッチュと吸う様子からは、「大好きだよ。行かにゃいで」と聞こえてきそう。こんなことをされたら、仕事に行くのを躊躇してしまいそうです。みなもちゃん、なかなかの策略家のようです。

「この子のためなら、仕事のストレスなんて微塵も感じません」と話す飼い主さん。みなもちゃんに会いたくて、早く帰れるように頑張っているそうです。飼い主さんにとってみなもちゃんは、「最高の可愛い癒やし」なのだそう。相思相愛のみなもちゃんと飼い主さん。これからも、愛情たっぷりの攻防戦は続くことでしょう。

投稿には、「羨ましいです」「かわいい。ずっと一緒に遊んでいたい」「めんこい」「可愛すぎる」「こんなんされたら仕事行けないw」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント『みなもの癒し部屋』には、トンキニーズみなもちゃんの愛くるしい日常の姿が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント『みなもの癒し部屋』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。